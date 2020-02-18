Поезд с пассажирами застрял в тоннеле на зеленой ветке метро в Москве

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов произошел днем во вторник на южном участке Замоскворецкой линии московского метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В тоннеле между станциями "Кантемировская" и "Каширская" по неизвестным причинам остановился поезд с пассажирами", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного метро подтвердили, что на южном участке Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения поездов. О причинах сбоя официально не сообщается.

Позже пресс-служба метро сообщила в твиттере, что движение на южном участке Замоскворецкой линии вводится в график.