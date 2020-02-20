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В столичном регионе переименовали шесть железнодорожных станций

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - С 20 февраля в Москве и Подмосковье переименовали шесть станций Горьковского, Казанского, Павелецкого и Ярославского направлений Московской железной дороги. Об этом сообщила Центральная пригородная пассажирская компания.

Платформа "Фрезер" переименована в "Андроновку", станция "Новая" - в "Авиамоторную", платформа "47-й километр" - в "Ипподром", "Карачарово" - в "Нижегородскую", "Северянин" - в "Ростокино", "Нижние Котлы" - в "Нагатинскую".

Таблички с новыми названиями появятся на платформах в ближайшее время.

В ЦППК считают, что с новыми названиями будет удобнее: "Пассажиры смогут планировать маршруты с пересадками на Московское центральное кольцо, ориентируясь на одинаковые названия станций".

Ранее в пресс-службе департамента транспорта Москвы обещали переименовать 14 железнодорожных станций, входящих в существующие, либо в создаваемые Московские центральные диаметры.

МЖД Москва Московская область МЦК ЦППК

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