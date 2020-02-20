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Гражданин США задержан в Москве по делу о взятке

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в четверг решит вопрос об аресте гражданина США Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о коррупции, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Она уточнила, что американцу предъявлено обвинение по ч.4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размер). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ходатайство о заключении под стражу уже поступило в суд.

Вместе со Спектором также была задержана гражданка РФ Анастасия Алексеева, которая обвиняется по ч.4 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ее также просят арестовать.

Москва США Джин Мирон Спектор Анастасия Алексеева

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