Против бывшей помощницы вице-премьера РФ Алексеевой завели дело о взятке

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки на 4 млн рублей в отношении бывшего помощника заместителя председателя правительства РФ Анастасии Алексеевой.

"В ходе предварительного следствия установлено, что Алексеева, занимая должность помощника заместителя председателя правительства РФ, в период с 2015 по 2016 годы получила от Якушкина взятку за действия в пользу взяткодателя", - заявил следователь СКР на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте гражданина США Джина Спектора, который фигурирует в деле как посредник во взяточничестве.

По словам следователя, сумма взятки, полученной Алексеевой, составила более 4 млн рублей. Взятка, утверждает следствие, представляла собой билеты и путевки на отдых: на новогодние каникулы 2016 года в Пхукет (Таиланд) 2 млн рублей и на майские каникулы того же года в Доминикану - также 2 млн рублей.

Вопрос об аресте Алексеевой Басманный суд рассмотрит позднее в четверг.

Как уточнил следователь на заседании, где рассматривается ходатайство об аресте Спектора, всего в деле фигурирует четыре человека: Алексеева, которой инкриминируется получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), Спектор - ему вменяется посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), а также Якушкин и Белоножка, которым вменяют дачу взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ) и посредничество во взяточничестве соответственно.

За что именно Алексеевой была передана взятка, следователь не уточнил.

Ранее в четверг стало известно о задержании Спектора и Алексеевой.