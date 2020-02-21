Вестибюль станции "Площадь Ильича" закроют на ремонт на три дня

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Вестибюль станции метро "Площадь Ильича" в выходные 22-24 февраля будет закрыт на ремонт, сообщила в пятницу пресс-служба московского метрополитена.

В обычном режиме вестибюль станции "Площадь Ильича" возобновит работу во вторник 25 февраля - в первый рабочий день следующей недели. До этого метрополитен призывает использовать для входа и выхода станцию "Римская" Люблинско-Дмитровский линии метро.

Администрация подземки приносит пассажирам извинения за временные неудобства.