Вестибюль станции "Площадь Ильича" отремонтируют за праздники
Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Вестибюль станции "Площадь Ильича" 22-24 февраля будет закрыт на ремонт, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
"Для входа и выхода пользуйтесь станцией "Римская" Люблинско-Дмитровский линии. В обычном режиме вестибюль станции "Площадь Ильича" возобновит работу 25 февраля", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном в твиттере.
Администрация подземки приносит извинения пассажирам за временные неудобства.