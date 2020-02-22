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Вестибюль станции "Площадь Ильича" отремонтируют за праздники

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Вестибюль станции "Площадь Ильича" 22-24 февраля будет закрыт на ремонт, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

"Для входа и выхода пользуйтесь станцией "Римская" Люблинско-Дмитровский линии. В обычном режиме вестибюль станции "Площадь Ильича" возобновит работу 25 февраля", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном в твиттере.

Администрация подземки приносит извинения пассажирам за временные неудобства.

Москва метро

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