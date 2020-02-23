Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 23-24 февраля

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В течение двух дней, 23 и 24 февраля, парковка на всех улицах Москвы, включая тех, которые входят в зону с максимальным тарифом, будет бесплатной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор парковочного пространства".

При этом плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.

"Просим водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, парковки, и не оставлять автомобили в неположенных местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций", - отметили в пресс-службе.

Следующие "парковочные каникулы" объявят в Москве к Международному женскому дню 8 и 9 марта.

Традиционно по воскресеньям стоянка в зоне платных парковок бесплатна, за исключением улиц, с максимальным тарифом (380 рублей в час с 8:00 до 21:00, в остальной время - 200 рублей в час). На всех без исключения улицах парковка бесплатна только в дни, объявленные праздничными выходными.

При этом, если ранее максимальный тариф применялся на 240 улицах, то с 17 февраля - на 330.