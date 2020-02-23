Столичных водителей предупредили о гололедице на дорогах

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Столичный главк Госавтоинспекции рекомендует автомобилистам снизить скорость и быть внимательными на дорогах в связи с появлением наледи на дорогах.

"По информации Гидрометцентра России в Москве и Подмосковье ожидается ухудшение погоды. Объявлен "желтый уровень" опасности. На дорогах ожидается гололедица", - говорится в сообщении пресс-службы главка в твиттере.

Водителям и пешеходам рекомендуется снизить скорость передвижения и быть предельно внимательными на дорогах.