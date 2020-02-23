10 тысяч фейерверков озарили небо Москвы в честь Дня защитника Отечества

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Москве состоялся праздничный салют в честь Дня защитника Отечества, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Из 72 салютных установок, размещенных на 16 точках, было выпущено свыше 10 тысяч фейерверочных изделий из более 70 видов, среди которых - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров. Звуковое сопровождение салюта обеспечила батарея пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, произведя 30 залпов на Поклонной горе", - заявили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что специальное программное обеспечение салютных установок "позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным".

"Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ произвести салюты в День защитника Отечества в Москве и ряде других городов России.