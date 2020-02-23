Поиск

10 тысяч фейерверков озарили небо Москвы в честь Дня защитника Отечества

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Москве состоялся праздничный салют в честь Дня защитника Отечества, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Из 72 салютных установок, размещенных на 16 точках, было выпущено свыше 10 тысяч фейерверочных изделий из более 70 видов, среди которых - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров. Звуковое сопровождение салюта обеспечила батарея пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, произведя 30 залпов на Поклонной горе", - заявили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что специальное программное обеспечение салютных установок "позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным".

"Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ произвести салюты в День защитника Отечества в Москве и ряде других городов России.

Москва Сергей Шойгу

Новости по теме

Новости

Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 23-24 февраля

Пятый подряд температурный рекорд зафиксирован в Москве

Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро

Ремонт дорог в Москве начался раньше обычного из-за аномального тепла

Ремонт дорог в Москве начался раньше обычного из-за аномального тепла

Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины

Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины
Новый коронавирус в Китае

Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам

Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам

В Москве открыли дополнительное производство медицинских масок

В Москве открыли дополнительное производство медицинских масок

Все станции метро и автовокзалы Москвы "минировали" в четверг

Адвокат после самоубийства экс-сотрудника ФСИН провел эксперимент с оружием

Гражданин США задержан в Москве по делу о взятке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');