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Шойгу приказал отметить салютом День защитника Отечества

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Салют 23 февраля, в День защитника Отечества, будет дан в Москве и ряде других городов 30 залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверков, соответствующий приказ отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу, его опубликовала ведомственная газета "Красная звезда".

Согласно документу, артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных сил РФ должны состояться 23 февраля в 21:00 по местному времени в городах-героях Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Салют будет произведен 30 холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверков "в соответствии с установленной нормой расхода боеприпасов".

В Москве отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа выпустит в небо свыше 10 тысяч фейерверков из 72 салютных установок, размещенных на 16 точках, звуковое сопровождение салюта будет обеспеченно 30 залпами пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны. Пушки будут размещены на Поклонной горе.

"Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разно­образия цветных картин на фоне тёмного неба, сделать салют красочным и интересным", - сказано в сообщении "Красной звезды".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что жители Московского региона впервые за всю историю метеонаблюдений в столице отметят День защитника Отечества без снега.

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. Этот день считается датой основания Рабоче-крестьянской Красной армии в 1918 году. После распада СССР этот день считается праздником тех, кто защищал свою страну. С 2002 года 23 февраля является нерабочим праздничным днем.

Россия Москва День защитника Отечества

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