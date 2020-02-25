Поиск

Московский дворец молодежи реконструируют к 2022 году

На крыше здания откроют смотровую площадку, рядом с МДМ возведут крытую галерею с кафе, а между ними появится улица "Артбат"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Москомархитектура согласовала проект реконструкции Московского дворца молодежи (МДМ), которая продлится до 2022 года, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Здание реконструируют, полностью сохранив существующий объем, колоннаду, декоративный фриз, а заодно почистят фасады от рекламы и сломают перегородки, которые сейчас делят внутреннее пространство на маленькие объемы, сдаваемые под аренду", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, реконструкция будет вестись в три этапа.

Как отмечается, на крыше здания МДМ будет открыта смотровая площадка, а также появится крытая галерея с творческими мастерскими и кафе. Новое помещение под галереи возведут на расстоянии 12 м от существующего здания, со стороны парка "Усадьба Трубецких в Хамовниках". При этом между дворцом молодежи и галереей появится небольшая улица под названием "Артбат".

В ведомстве отметили, что на первом этапе работ будет возведена стилобатная часть здания, появятся подъемники для маломобильных граждан. На втором этапе будут построены галерея с торговыми и выставочными помещениями, библиотека и открытая городская гостиная с видом на парк. На последнем этапе будет оптимизирована внутренняя структура МДМ и появится новая видовая площадка на крыше.

Московский дворец молодежи был построен в 1982-1988 годах. В 2018 году собственник провел конкурс на его реконструкцию, в котором победило московское архитектурное бюро WALL. После реконструкции дворец станет частью прогулочного маршрута от парка Горького через Андреевский мост.

Москва

Новости

Синоптики пообещали уникальный погодный рекорд по итогам уходящей зимы в Москве

До трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 26-27 февраля

С 1 марта в московском наземном транспорте пропадет Wi-Fi

С 1 марта в московском наземном транспорте пропадет Wi-Fi

Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 23-24 февраля

Пятый подряд температурный рекорд зафиксирован в Москве

Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро

Ремонт дорог в Москве начался раньше обычного из-за аномального тепла

Ремонт дорог в Москве начался раньше обычного из-за аномального тепла

Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины

Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины
Новый коронавирус в Китае

Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам

Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам

В Москве открыли дополнительное производство медицинских масок

В Москве открыли дополнительное производство медицинских масок
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');