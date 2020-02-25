Московский дворец молодежи реконструируют к 2022 году

На крыше здания откроют смотровую площадку, рядом с МДМ возведут крытую галерею с кафе, а между ними появится улица "Артбат"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Москомархитектура согласовала проект реконструкции Московского дворца молодежи (МДМ), которая продлится до 2022 года, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Здание реконструируют, полностью сохранив существующий объем, колоннаду, декоративный фриз, а заодно почистят фасады от рекламы и сломают перегородки, которые сейчас делят внутреннее пространство на маленькие объемы, сдаваемые под аренду", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, реконструкция будет вестись в три этапа.

Как отмечается, на крыше здания МДМ будет открыта смотровая площадка, а также появится крытая галерея с творческими мастерскими и кафе. Новое помещение под галереи возведут на расстоянии 12 м от существующего здания, со стороны парка "Усадьба Трубецких в Хамовниках". При этом между дворцом молодежи и галереей появится небольшая улица под названием "Артбат".

Как будет выглядеть МДМ на "Фрунзенской" после реконструкции по проекту бюро WALL https://t.co/ZMwBwk1Dyl pic.twitter.com/T9Yv85NApQ — AD Russia (@ADRussia) January 12, 2019

В ведомстве отметили, что на первом этапе работ будет возведена стилобатная часть здания, появятся подъемники для маломобильных граждан. На втором этапе будут построены галерея с торговыми и выставочными помещениями, библиотека и открытая городская гостиная с видом на парк. На последнем этапе будет оптимизирована внутренняя структура МДМ и появится новая видовая площадка на крыше.

Московский дворец молодежи был построен в 1982-1988 годах. В 2018 году собственник провел конкурс на его реконструкцию, в котором победило московское архитектурное бюро WALL. После реконструкции дворец станет частью прогулочного маршрута от парка Горького через Андреевский мост.