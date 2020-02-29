Подследственный покончил с собой в "Матросской тишине"
Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Арестант московского следственного изолятора (СИЗО) номер 1 ("Матросская тишина"), обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, покончил с собой.
Как сообщил "Интерфаксу" представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков, 32-летний мужчина был обвиняемым по ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков)". Причины суицида неизвестны.
По его словам, медики не усмотрели признаков насильственной смерти, предварительная причина смерти подследственного - самоубийство.
По факту инцидента начата служебная проверка, добавил Цыганков.