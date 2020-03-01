Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 марта

Новые правила въезда украинцев в Россию, суицид в "Матросской тишине", бесплатный общественный транспорт в Люксембурге

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В силу вступили изменения правил въезда граждан Украины на территорию России. Согласно постановлению правительства страны от 18 декабря 2019 года, с 1 марта украинцам необходим загранпаспорт для пересечения границы.

- Подследственный покончил с собой в московском СИЗО. Инцидент произошел в "Матросской тишине". Медики не усмотрели признаков насильственной смерти, предварительная причина смерти подследственного - самоубийство. 32-летний мужчина был обвиняемым по статье "незаконный оборот наркотиков", его поместили в "Матросскую тишину".

- С 1 марта отключен Wi-Fi в московском наземном транспорте. Беспроводной интернет вернется в автобусы, трамваи и троллейбусы во втором полугодии 2020 года. "Мосгортранс" приостановил работу Wi-Fi из-за неудовлетворительной работы сервиса.

- В Соединенных Штатах зарегистрировали первую смерть от коронавируса COVID-19. Погибший проживал в штате Вашингтон, где власти объявили чрезвычайное положение. Тем временем общее число зараженных коронавирусом превысило 86 тыс. человек, из них 6,7 тыс. за пределами материкового Китая, в том числе более 1 тыс. в Италии. Число погибших за пределами КНР превысило, в Китае за сутки умерли 35 человек.

- Люксембург стал первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом. Для поездки на автобусе, трамвае или поезде больше не надо будет покупать билет: будет достаточно иметь при себе удостоверение личности. Так власти рассчитывают снизить загруженность на дорогах, а также уровня вредных выбросов в атмосферу.