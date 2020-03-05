Власти Москвы опровергли планы по строительству платного дублера МКАД

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В настоящее время планов по строительству платных дорог на присоединенных территорий Москвы нет, заявил "Интерфаксу" глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин в четверг.

"В новой Москве активно строятся дороги. Только в этом году на присоединенных территориях планируется построить 30 км дорог", - отметил Жидкин.

При этом он подчеркнул, что эти дороги возводятся за счет средств бюджета и будут доступны всем автомобилистам без какой-либо оплаты. "Эти дороги свяжут существующие крупные трассы и снизят загруженность МКАДа и вылетных магистралей", - подчеркнул Жидкин.

Ранее "Ведомости" сообщили, что дублирующее МКАД полукольцо могут построить от Солнцево до Железнодорожного в соответствии с концессионным соглашением с ООО "Лыткаринская платная дорога". По данным издания, соглашение об этом с правительством региона было подписано в феврале. Как писала газета со ссылкой на соглашение, концессионеру предстоит строить только часть дороги - от Бутово до Железнодорожного, а восьмиполосную трассу от Солнцево до Варшавского шоссе строят власти Москвы.

"Проезд на легковом автомобиле и мотоцикле от Солнцево до Железнодорожного обойдется почти в 500 рублей - около 10 рублей за 1 км. Грузовикам и автобусам придется заплатить до 1470 рублей. Цены будут индексироваться по формуле с учетом инфляции", - отмечалось в публикации. Пока идет проектирование трассы, писали "Ведомости". Издание также сообщало, что строительством намерена заняться группа компаний "Регион", которую связывают с "Роснефтью". Стоимость проекта оценивается в 87 млрд рублей.