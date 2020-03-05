"Ведомости" узнали о планах ГК "Регион" построить дублирующее МКАД полукольцо

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Группа компаний "Регион", которую связывают с "Роснефтью" и которая до сих пор не была известна как участник рынка инфраструктурного строительства, хочет построить по концессии с Подмосковьем частично дублирующее МКАД полукольцо от Солнцево через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного за 87 млрд рублей, пишут "Ведомости".

Соглашение об этом с правительством региона было подписано в феврале, сообщает газета со ссылкой на нескольких человек, близких к разным сторонам сделки. Эту информацию подтвердил изданию представитель подмосковного правительства.

Концессионер проекта - ООО "Лыткаринская платная дорога". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания на 70% принадлежит ИК "Регион", на 29,9% - ООО "Русдор-финанс", на 0,01% - Алексею Строганову, который, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", является совладельцем 80% долей "Русдор-финанса" вместе с Ольгой Хромченко (20%).

Как следует из информации на сайте торгов, инвесторы сами предложили построить дорогу, и других претендентов не нашлось. Дорога протяженностью 53 километра и шириной от четырех до восьми полос обойдется в 86,7 млрд рублей, срок концессии - 29 лет. Планируется, что предельная скорость движения на участке составит 120 км/ч. Концессионер должен будет построить часть дороги от Бутово до Железнодорожного, а восьмиполосную трассу от Солнцево до Варшавского шоссе строят власти Москвы, некоторые ее участки уже открыты. Автомагистраль станет ближайшим дублером МКАД и будет проходить на расстоянии от 1 до 12 километров.

Маршрут планируется уточнить после проектирования и экспертизы. В документах также указывается, что строительство дороги от Бутово в Железнодорожный займет пять лет после получения всех необходимых земельных участков. Изъятием земли займутся власти Подмосковья, из-за долгих процедур работы могут затянуться на десять лет, заявил знакомый одного из акционеров проекта. Представитель "Региона" отметил, что надеется на завершение стройки к осени 2026 года.

По расчетам представителя правительства Московской области, новая дорога, как ожидается, позволит в 2,5 раза сократить время в пути от населенных пунктов области и до аэропортов "Домодедово" и "Жуковский". Проезд на легковом автомобиле и мотоцикле от Солнцево до Железнодорожного обойдется почти в 500 рублей - около 10 рублей за 1 км (в несколько раз дороже, чем при проезде по большинству дорог ГК "Автодор"). Грузовикам и автобусам придется заплатить до 1470 рублей. Цены будут индексироваться по формуле с учетом инфляции.

"Если движение на трассе окажется недостаточно интенсивным, область доплатит инвестору. Компенсацию он получит и в случае, если соглашение будет расторгнуто из-за того, что власти не выделят деньги на этапе строительства, снизят плату за проезд, не предоставят земельные участки. Даже если инвестор сам захочет расторгнуть соглашение, он получит компенсацию, например, собственных инвестиций, а если строительство уже началось - еще и недополученного дохода в 7,2 млрд рублей (такую выручку концессионер планирует получить в первый год эксплуатации)", - пишет газета.

Согласно распоряжению правительства Подмосковья, власти региона должны выделить инвестору деньги на этапе строительства, получив из федерального бюджета 34,6 млрд рублей. В областном Минтрансе "Ведомостям" сообщили, что уже направили заявку на получение капитального гранта. Когда дорога будет построена и введена в эксплуатацию, власти Подмосковья должны будут заплатить концессионеру еще 20 млрд рублей, остальные доходы он будет получать в виде платы за проезд. Кредит на реализацию проекта должен предоставить синдикат банков, сейчас ведутся переговоры.

Проект "Региона" вызвал недовольство Минтранса и госкомпании "Автодор", которая строит ЦКАД, так как строители последнего могут лишиться части доходов, пишут "Ведомости" со ссылкой на свой источник. Однако представитель госкомпании заявил, что конкуренции между трассами не будет: дорога Солнцево - Лыткарино - Железнодорожный свяжет близлежащие населенные пункты и перехватит часть легкового транспорта с МКАД. Об этом же изданию сказал и представитель Минтранса.

По данным "Ведомостей", "Регион" уже прорабатывает другие транспортных концессии. Однако участники инфраструктурного рынка не слышали о крупных проектах "Региона" до строительства полукольца.

"Ведомости" отмечают, что участники рынка связывают ГК "Регион" с "Роснефтью", однако представители компаний не ответили на вопрос о том, связаны ли компании.