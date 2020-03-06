Выезжавшим в определенные страны московским ученикам запретили посещать школы

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности введен в столичных образовательных учреждениях с 10 марта в связи с угрозой распространения коронавируса.

"С 10 марта 2020 года не допускать к занятиям обучающихся и к работе сотрудников, прибывших из КНР, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекцией", - говорится в приказе главы департамента образования и науки Москвы Исаака Калины.

Приказ подписан 6 марта, его текстом располагает "Интерфакс".

По документу, запрет действует в течение 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию.

Глава департамента потребовал перевести обучающихся, вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, на дистанционную форму обучения.

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом 5 марта ввел в Москве режим повышенной готовности в связи с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса.