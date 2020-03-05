В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.

Согласно указу, опубликованному на сайте мэрии Москвы в четверг, граждане, посещавшие территории распространения коронавируса, должны сообщатьна "горячую линию" по номеру телефона: +7 495 870-45-09 о своем возвращении в РФ, а также о месте, датах пребывания за границей. При появлении новых респираторных симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

Работодателям поручается обеспечить измерение температуры у сотрудников и возможности для удаленной работы в случае необходимости.

Департаменту здравоохранения Москвы поручено организовать работу медучреждений с приоритетом оказания помощи на дому "лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим страны с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, а также пациентам старше 60 лет".

Также в тексте указа говорится, что в связи с реконструкцией инфекционной клинической больницы № 1 заместителю мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву поручено "обеспечить проработку вопроса создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций".

Заместителю мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой поручено до особого распоряжения перевести в круглосуточный режим работы Штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Мэру Москвы должны ежедневно докладывать о ситуации.

На своем сайте Собянин обратился к москвичам, отметив, что ситуация с коронавирусом в городе "относительно спокойная", но для предотвращения его распространения усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.

Мэр подчеркнул, что в Москве удалось избежать массового распространения коронавирусной инфекции благодаря совместным усилиям Федерального оперативного штаба, Роспотребнадзора и правительства Москвы.