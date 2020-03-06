В здании боксерского клуба в Химках произошел пожар

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Химках загорелось трехэтажное здание боксерского клуба, площадь пожара достигла 1,5 тыс. кв. м., сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что на момент прибытия первого подразделения пожарных наблюдалось открытое горение из окон второго этажа. По информации охраны, на момент пожара людей в здании не было.

К настоящему моменту возгорание в здании локализовано на площади 1,5 тыс. кв. м.

Согласно информации из открытых источников, в Химках по адресу ул. Репина, д. 6 расположен частный боксерский клуб.