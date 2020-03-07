Пожар в химкинском боксерском клубе потушен

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Возгорание в трехэтажном здании боксерского клуба в Химках ликвидировано, сообщается на сайте главного управления МЧС по Московской области.

Там отметили, что, по предварительной информации, во время пожара люди в строении отсутствовали.

В ликвидации возгорания участвовали 89 человек, 27 единиц техники, в том числе от МЧС 68 человек, 21 единица техники.

Ранее сообщалось, что в Химках загорелось трехэтажное здание боксерского клуба.