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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:03

В Москве 11 марта "заминировали" все станции метро и почти 1,5 тыс. магазинов и ТЦ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Волна лжеминирований возобновилась в Москве после почти двухнедельного перерыва, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.

"Вчера правоохранительные органы получили около десятка сообщений об угрозе минирования свыше 1,7 тыс. объектов. Письма пришли с адреса почтового ресурса yandex.com", - сказал собеседник агентства.

По его информации, в среду анонимы "заминировали" все 232 станции столичного метро, около 50 торговых центров, 35 гостиниц, 15 районных судов и более 1,4 тыс. магазинов двух известных торговых сетей.

Источник уточнил, что эвакуация из-за поступивших угроз была минимальной и затронула около 4 тыс. человек. Ни в одном случае сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах не подтвердились.

Волна лжеминирований началась в Москве 28 ноября 2019 и продолжалась три месяца. По данным источников "Интерфакса", в общей сложности было эвакуировано 1,7 млн человек.

Последний раз массовые угрозы в столице поступали 28 февраля. Тогда в городе проверяли свыше 350 объектов, пришлось эвакуировать более 15 тыс. человек.

Москва

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