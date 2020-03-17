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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

В Челябинске будут искать бомбу в четвертом за неделю самолете из Москвы

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Челябинске оперативные службы в четвертый раз за неделю получили сообщение о взрывном устройстве на борту самолета, который должен прилететь из Москвы, сообщил информированный источник "Интерфакса".

"Первый такой случай был в пятницу. После этого еще дважды неизвестные сообщали о якобы имеющейся угрозе взрыва на борту рейса Москва-Челябинск. Сегодня также поступило подобное сообщение, самолет еще не прилетел в аэропорт "Баландино", - сказал он.

По его словам, во всех четырех случаях это были лайнеры "Аэрофлота" и угрозы поступали диспетчерам в "Шереметьево" после вылета.

Один из бортов экстренно сел в Казани, где его проверили и, не найдя бомбы, выпустили в рейс. На двух других самолетах бомбы также не нашли.

"В Челябинске алгоритм всегда одинаковый. К прилету борта на взлетной полосе уже стоит вся необходима техника, пассажиров выводят в аэропорт, проверяют самолет, багаж и затем уже выдают его. Люди относятся к небольшой задержке в ожидании багажа с пониманием", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что в трех предыдущих случаях опасных предметов в самолете не обнаружили.

В пресс-службе Челябинского аэропорта пока не могут прокомментировать эту информацию.

Всего 17 марта анонимы заминировали пять самолетов, рассказал другой источник "Интерфакс". Это рейсы Москва-Новосибирск, Москва-Иркутск, Уфа-Москва, Иркутск-Москва и Челябинск-Москва". По его словам, эти рейсы не будут сажать в промежуточных пунктах, а проверят в аэропортах прибытия.

Сообщения о "минировании" самолетов поступают российским авиакомпаниям ежедневно с начала марта. Волна массовых рассылок ложных сообщений о минировании зданий и строений продолжается в России с 28 ноября, учреждения Москвы и Петербурга получают такие угрозы почти каждый будний день. Иногда в рассылку включают крупные города других регионов.

Челябинск Шереметьево Аэрофлот Москва Иркутск Новосибирск Петерб

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