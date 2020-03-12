Собянин предупредил о возможном ужесточении мер по борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Власти Москвы могут ужесточить требования для избежания распространения коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Во время посещения call-центра он рассказал, что сейчас самое главное - сохранить нормальную экономическую ситуацию, нормальный ритм работы в городе".

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В соответствии с документом граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией с распространением COVID-19, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.

С 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек. В рамках запрета был отменен городской фестиваль "Крымская весна". Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.

Накануне в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что всего на сегодняшний день в столице выявлено 15 случаев заболевания.