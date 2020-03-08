В столичном оперативном штабе уточнили, по приезде из каких стран нужна самоизоляция

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Самостоятельный обязательный карантин в настоящее время необходим только для прибывших в Москву из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, разъяснили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

В дальнейшем этот перечень может быть расширен по решению управления Роспотребнадзора по Москве, уточнил собеседник агентства.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ "О введении режима повышенной готовности" в связи с угрозой распространения коронавируса". Среди перечисленных мер в пункте 3 документа предлагается обязать граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию.

6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы заявляли, что утвержденный управлением Роспотребнадзора по Москве перечень стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу включает 11 государств.