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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:33

Водителей в Москве предупредили об ухудшении ситуации на дорогах к вечеру пятницы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В связи с плохими погодными условиями на столичных дорогах в пятницу вечером ожидаются заторы до 8 баллов, водителям рекомендовано отказаться от поездок в часы пик.

"Весь день в Москве шел дождь, а порывы ветра достигают 24 м/с. В настоящий момент движение в городе 7 баллов. Ждем осложнения дорожной ситуации до 8 баллов", - сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

В связи с этим водителей призывают быть предельно внимательными за рулем, держать дистанцию, избегать резких торможений и перестроений. Кроме того, рекомендуется не парковать автомобили под деревьями и вблизи шатких конструкций.

"ЦОДД напоминает водителям о том, что при неблагоприятных погодных условиях и в условиях плохой видимости вероятность попасть в мелкое ДТП увеличивается в разы. Выезжать из города на личных автомобилях лучше после окончания вечернего часа пик - после 20 часов. В вечерний час пик, чтобы спрогнозировать время поездки, рекомендуем пользоваться городским транспортом", - добавили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы "Интерфаксу" сообщили, что пятничный ураган в Москве повалил 216 деревьев и повредил 48 автомобилей. Кроме того, в результате буйства стихии один человек погиб, двое пострадали, отметили в пресс-службе.

Москва ЦОДД

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