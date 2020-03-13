Ураган в Москве повалил более 200 деревьев и повредил 48 машин
Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - После урагана в Москве повалено 216 деревьев, повреждено 48 автомобилей, есть пострадавшие и один погибший, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса городского хозяйства в пятницу.
Там добавили, что еще два человека пострадали.
Штормовой ветер повредил кровли 12 строений, зафиксировано два случая обрыва электропроводов, отметили в комплексе городского хозяйства.
"Москвичам и гостям столицы все еще рекомендуется по возможности пережидать непогоду в капитальных строениях, не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять без присмотра детей, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты", - сказали в мэрии.
В пресс-службе уточнили, что с улиц города уже вывезено 117 деревьев, подача электроэнергии, нарушенная в результате обрыва проводов, восстановлена.