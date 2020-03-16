Все московские школы будут закрыты с 21 марта по 12 апреля

Фото: Reuters

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - С 21 марта по 12 апреля в Москве будут закрыты все общеобразовательные, спортивные школы и секции дополнительного образования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте в понедельник.

"С субботы, 21 марта (включительно) до воскресенья, 12 апреля (включительно), государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты", - написал он.

Мэр также обратился с просьбой к родителям, чьи дети не посещают школу, не отпускать их в торговые центры, парки и другие общественные места.