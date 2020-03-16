Что произошло за день: понедельник, 16 марта

Новые случаи заражения коронавирусом в России, меры правительства и властей Москвы на фоне ситуации

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число пациентов с коронавирусом в России достигло 93. Из них 86 человек заразились за границей. Роспотребнадзор ввел новый порядок тестирования, по которому россияне смогут провериться на коронавирус, не имея симптомов болезни. О ситуации с заболеваемостью в стране власти будут оповещать через сайт стопкоронавирус.рф.

- Правительство РФ объявило о мерах помощи экономике и гражданам на фоне коронавируса. Для этого создается антикризисный фонд в 300 млрд рублей. Среди мер - оплата больничных по карантину авансом, законодательное обеспечение интернет-доставки безрецептурных лекарств. С 17 марта на месяц в городах отменяются ограничения для транспорта торговых сетей, а на таможне запустят "зеленый коридор" для товаров первой необходимости. Также планируется ввести мораторий на проверки малого и среднего бизнеса и предоставить ему льготы.

- В Москве ужесточили меры борьбы с распространением коронавируса. Запрещены все уличные массовые мероприятия, в помещениях встречи можно организовывать с участием не более 50 человек. Все школы будут закрыты с 21 марта по 12 апреля. Подмосковные школы уйдут на трехнедельные каникулы с 23 марта. Требование по самоизоляции после поездок распространено на десятки стран. Кафе и рестораны закрывать не планируется.

- Россия закрыла границу с Белоруссией. Власти объяснили решение тем, что белорусская сторона не выполняет рекомендации ВОЗ по перекрытию госграниц. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что России стоило помочь на внешних рубежах. Он также заявил, что не видит необходимости в закрытии белорусских границ.

- КС РФ признал поправки к Конституции соответствующими основному закону. Это заключение окончательно, не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно после его официального опубликования.

- Власти Франции оштрафовали Apple на рекордные 1,1 млрд евро. Решение вынесено в связи с нарушением торговой сетью компании антимонопольного законодательства. Также оштрафованы продавцы Tech Data и Ingram Micro, с которыми Apple договорилась не конкурировать и предотвращать конкуренцию среди реселлеров.