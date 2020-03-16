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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:08

Московские водители наземного транспорта перестанут продавать билеты с 17 марта

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Продажа проездных билетов водителями столичного наземного транспорта временно прекращается с 17 марта из-за угрозы коронавируса.

"Со вторника, 17 марта, временно прекратится продажа проездных билетов у водителей столичных автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев - как у городского перевозчика Мосгортранс, так и в автобусах частных перевозчиков", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Такое решение принято в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения.

"Пассажиры могут воспользоваться услугой с помощью карт и мобильных устройств с функцией бесконтактных платежей", - сказали в департаменте.

Стоимость проезда по банковской карте составляет 44 рубля - это на 23% дешевле, чем билет у водителя, напомнил собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба губернатора и правительства Московской области сообщает, что с 17 марта из-за коронавируса водители общественного транспорта в Подмосковье также перестанут продавать билеты. Пассажиры могут оплатить проезд с помощью карты "Стрелка", банковскими картами и мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей.

Москва Московская область

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