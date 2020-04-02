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Срок действия проездных в Москве будет продлен после 1 мая

Условием для продления станет совершение не более шести поездок в период самоизоляции

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Срок действия проездных билетов в Москве будет продлен после 1 мая, если в период самоизоляции по ним будет совершено не более шести поездок, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в четверг.

Также будет продлено действие оплаченных школьных и студенческих проездных.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочего периода в России до 30 апреля.

Между тем с 30 марта в Москве действует режим обязательной самоизоляции для всех местных жителей. Выходить на улицу можно только по уважительной причине, например, для выгула домашнего животного или покупок в ближайших мгазине или апте

Москва Сергей Собянин

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