Столичные медики получат надбавку до 70 тыс. руб. за борьбу с коронавирусом

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Москве установили денежную выплату медикам, которые борются с коронавирусом.

"Мы стараемся поощрять наших медиков и дополнительно выплатим им надбавку. Так, врачи перепрофилированных больниц получат по 70 тыс. рублей, средний медицинский персонал - 50 тыс. рублей, младший медперсонал и другие - 30 тыс. рублей", - сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, молодые специалисты - ординаторы, которых также привлекут к работе, будут получать оклад в размере 90 тыс. рублей. Как сказала вице-мэр, в расчете на три месяца медикам будет выплачено около 620 млн рублей.

"Денежные средства будут поступать в медучреждения в виде субсидий и затем выплачиваться непосредственно сотрудникам", - отметила она.