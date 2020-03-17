Роспотребнадзор отметил спад ОРВИ в Москве

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - За неделю с 9 по 15 мрата в Москве сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 28,1%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Заболеваемость гриппом в этот сезон определял штамм А/H1N1 (так называемый свиной грипп).

Эпидемиологическую ситуацию чиновники назвали спокойной, заболеваемость, по их словам, снижается как в отдельных возрастных группах, так и по всему населению.

Перед сезоном от гриппа в городе привились более 7 488 800 человек, в том числе, почти 1,7 млн детей, всего около 60,2% населения Москвы.

По данным на вечер 16 марта, в Москве было подтверждено 53 случая заражения новым коронавирусом, всего по России - 93.