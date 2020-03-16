Среди новых 20 заболевших COVID-19 в Москве оказался ребенок

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Московские власти сообщили, что среди 20 новых пациентов с коронавирусной инфекцией есть ребенок, чье заболевание протекает в легкой форме.

"В столице зафиксировано 20 новых случаев заболевания коронавирусом. Пациенты проходят лечение в стационарах Москвы. Среди них один ребенок, у которого наблюдаются легкие симптомы заболевания. Он находится в детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Большинство заразившихся вернулось из европейских стран, однако среди них есть трое, которые, вероятнее всего, заразились в России от других пациентов.

"Один из пациентов прибыл в Москву тем же рейсом из Италии, что и ранее заболевший. Еще три человека контактировали с носителями коронавирусной инфекции. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов", - говорится в сообщении.

Всего в столице, по последним данным, зафиксировано 53 случая коронавирусной инфекции: о 20 новых случаях ранее в понедельник сообщил федеральный оперативный штаб по предупреждению COVID-19.

В России зарегистрировали 93 случая заражения коронавирусом, 86 из них - завозные, сообщила в понедельник, 16 марта, вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова.