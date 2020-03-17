Правительственный комплекс в "Москва-Сити" перешел на особый режим работы

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Правительственный комплекс в "Москва-Сити", в который в прошлом году переехали несколько федеральных органов исполнительной власти, перешел на особый режим работы из-за коронавируса.

Как сообщила во вторник вечером пресс-служба Минэкономразвития, "связи с эпидемиологической ситуацией в Москве", глава ведомства Максим Решетников, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр цифрового развития и массовых коммуникаций Максут Шадаев подписали совместный приказ, об усилении мер профилактикиCOVID-19 в правительственном комплексе, расположенном в башне "IQ-квартала" в "Москва-Сити".

Руководителям структурных подразделений поручено "максимально обеспечить возможность удаленной работы сотрудников", уделив особое внимание беременным и многодетным женщинам, лицам с хроническими заболеваниями, лицам старше 55 лет, а также сотрудникам, добирающимся до работы несколькими видами транспорта.

Также усиливается внутриобъектный и пропускной режим. Медики будут измерять температуры работникам комплекса. Если у сотрудника выявят повышенную температуры, его не пустят в здание и выдадут справку, а также порекомендуют обратиться к врачу. "Сотрудникам рекомендуется также ограничить перемещение между этажами без необходимости", - сказано в сообщении.

На время действия приказа ограничиваются служебные командировки, а также выездные контрольные и проверочные мероприятия. "Приказано минимизировать количество проводимых совещаний, требующих очного присутствия сотрудников ведомств, в пользу видео- и конференцсвязи. Также предписано ограничить проход сторонних посетителей, в том числе иностранных граждан, в здание правительственного комплекса", - сообщила пресс-служба Минэкономразвития.