Московский ЦУМ усилил меры безопасности на фоне пандемии COVID-19

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Московский универмаг ЦУМ усилил меры безопасности из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщила компания.

С 17 марта все сотрудники, работающие с клиентами, включая курьеров интернет-магазина и арендаторов универмага, обеспечены защитными экранами для лица и перчатками.

Ежедневно в ЦУМе дезинфицируют торговые и офисные помещения, в универмаге установлены приборы для очистки и дезинфекции воздуха, диспенсеры с антисептиками для рук.

Сотрудникам ЦУМа предоставляется корпоративное такси. Их также проинструктировали о мерах по предупреждению распространения вируса. Сотрудники, вернувшиеся из путешествий, проходят двухнедельный карантин.

ЦУМ работает в формате department store и представляет одежду, обувь и аксессуары люксовых брендов. Управляющей компанией универмага является группа Mercury.