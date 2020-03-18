Глава полиции Москвы призвал запретить продажу алкоголя через интернет

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Дистанционная продажа алкоголя через интернет должна быть запрещена на законодательном уровне, считает начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов.

"Продавцы идут на всевозможные уловки, чтобы обойти действующее законодательство. Мое личное мнение, что такие вещи надо категорически запрещать", - сказал Баранов на заседании в Мосгордуме, отвечая на вопрос о возможности запрета продажи алкоголя через интернет.

По его словам, риск состоит в возможной продаже некачественного алкоголя. "Мы не имеем возможности с продавцом напрямую взаимодействовать и предъявить претензии о несоответствии качества", - пояснил он.

"Наше мнение - категорически нет, запретить. Я предлагаю как раз в рамках работы комиссии рассмотреть эти вопросы, сформулировать и выйти с законодательной инициативой", - добавил Баранов.

Накануне стало известно, что Сбербанк работает с правительством и Госдумой над вопросом легализации онлайн-продажи безрецептурных лекарств и алкоголя в связи с массовым карантином из-за коронавируса.

"Мы сейчас работаем с правительством и Государственной Думой, чтобы легализовать продажу лекарств и алкоголя через интернет, потому что для больных людей - это лекарства, для тех, кто в самоизоляции - это алкоголь. (. . .) Это очень важная мера - разрешение торговли безрецептурных лекарственных форм и алкоголем онлайн", - заявил глава банка Герман Греф 17 марта в ходе онлайн-конференции с журналистами.

"Сейчас правительство разработало соответствующие поправки в указы президента и постановления правительства. Надеюсь, что это будет в ближайшее время решено, и людям уже не нужно будет посещать магазины, аптеки. Сбербанк, в том числе, поддержит сервис дистанционной торговли через компании, которые входят в нашу экосистему", - добавил он.