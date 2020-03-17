Сбербанк предложил разрешить онлайн-продажу лекарств и алкоголя из-за карантина

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк России работает с правительством и Госдумой над вопросом легализации онлайн-продажи безрецептурных лекарств и алкоголя в связи с массовым карантином из-за коронавируса, заявил глава банка Герман Греф в ходе онлайн-конференции с журналистами.

"Мы сейчас работаем с правительством и Государственной Думой, чтобы легализовать продажу лекарств и алкоголя через интернет, потому что для больных людей - это лекарства, для тех, кто в самоизоляции - это алкоголь. (. . .) Это очень важная мера - разрешение торговли безрецептурных лекарственных форм и алкоголем онлайн", - заявил Греф.

"Сейчас правительство разработало соответствующие поправки в указы президента и постановления правительства. Надеюсь, что это будет в ближайшее время решено, и людям уже не нужно будет посещать магазины, аптеки. Сбербанк, в том числе, поддержит сервис дистанционной торговли через компании, которые входят в нашу экосистему", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Минпромторг выпустил рекомендации в адрес руководства магазинов. Они предусматривают, в частности, минимизацию очередей и скопления покупателей, чтобы не допустить распространения коронавируса.