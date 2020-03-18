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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Пожилым москвичам посоветовали не посещать ТЦ, кафе и театры

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Пожилым москвичам направили смс-сообщения с рекомендацией не посещать места массового скопления людей, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Столичным жителям старше 60 лет также отправили электронные письма соответствующего содержания. Их просят временно воздержаться от походов в торговые центры, магазины, театры, кафе и стадионы, сказали " Интерфаксу" в среду в оперативном штабе.

Ранее в среду Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса для людей старше 60 лет. Федеральная служба посоветовала пожилым россиянам реже посещать магазины, торговые центры, банки, многофункциональные центры и сократить поездки на общественном транспорте, особенно в часы пик.

Кроме того, пожилым людям порекомендовали оплачивать коммунальные услуги и покупать продукты дистанционно, а также ограничить контакты с родственниками, приехавшими из-за рубежа.

Москва

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