Пожилых россиян призвали реже ходить в магазины и сократить поездки на транспорте

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор порекомендовал россиянам старше 60 лет реже посещать магазины, торговые центры, банки, многофункциональные центры и сократить поездки на общественном транспорте, особенно в часы пик.

Об этом говорится в рекомендациях по профилактике коронавируса для людей старше 60 лет, которые Роспотребнадзор в среду опубликовал на своем сайте.

"Люди "серебряного возраста" старше 60 лет - в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Важно сохранить ваше здоровье!" - подчеркивается в сообщении ведомства.

Кроме того, пожилым людям порекомендовали оплачивать коммунальные услуги и покупать продукты дистанционно. Помочь с этим могут близкие или сотрудники социальных служб, напомнили в Роспотребнадзоре.

Россиян старше 60 лет также призвали ограничить контакты с родственниками, которые приехали из-за рубежа. "Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды - ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. Ваш мудрый совет поможет сохранить здоровье вас и ваших родных!" - отмечают в ведомстве.

Общие рекомендации по личной гигиене

Наконец, в сообщении Роспотребнадзора даются общие рекомендации о соблюдении личной гигиены. "Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего здоровья. Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза - так вирус может попасть в ваш организм", - настаивают медики.

Кроме того, гражданам старшего возраста предлагают запастить бумажными платочками (ими нужно прикрывать нос и рот при чихании и кашле, а потом выбрасывать), протирать дезинфицирующими салфетками сумки, телефоны и книги, которые побывали в общественных местах.

Также в Роспотребнадзоре рекомендуют людям за 60 отказаться от посещения поликлиники в связи с любыми проблемами со здоровьем - в том числе с высоким артериальным давлением. Вместо этого предлагается вызвать врача на дом. О контактах с побывавшими за рубежом людьми нужно сообщить врачу: он назначит анализ на коронавирус, добавили в ведомстве.