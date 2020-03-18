Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 10:39

Пожилых россиян призвали реже ходить в магазины и сократить поездки на транспорте

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор порекомендовал россиянам старше 60 лет реже посещать магазины, торговые центры, банки, многофункциональные центры и сократить поездки на общественном транспорте, особенно в часы пик.

Об этом говорится в рекомендациях по профилактике коронавируса для людей старше 60 лет, которые Роспотребнадзор в среду опубликовал на своем сайте.

"Люди "серебряного возраста" старше 60 лет - в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Важно сохранить ваше здоровье!" - подчеркивается в сообщении ведомства.

В миреВласти Гибралтара запретили старикам выходить на улицу без уважительных причинЧитать подробнее

Кроме того, пожилым людям порекомендовали оплачивать коммунальные услуги и покупать продукты дистанционно. Помочь с этим могут близкие или сотрудники социальных служб, напомнили в Роспотребнадзоре.

Россиян старше 60 лет также призвали ограничить контакты с родственниками, которые приехали из-за рубежа. "Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды - ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. Ваш мудрый совет поможет сохранить здоровье вас и ваших родных!" - отмечают в ведомстве.

Общие рекомендации по личной гигиене

Наконец, в сообщении Роспотребнадзора даются общие рекомендации о соблюдении личной гигиены. "Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего здоровья. Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза - так вирус может попасть в ваш организм", - настаивают медики.

Кроме того, гражданам старшего возраста предлагают запастить бумажными платочками (ими нужно прикрывать нос и рот при чихании и кашле, а потом выбрасывать), протирать дезинфицирующими салфетками сумки, телефоны и книги, которые побывали в общественных местах.

Также в Роспотребнадзоре рекомендуют людям за 60 отказаться от посещения поликлиники в связи с любыми проблемами со здоровьем - в том числе с высоким артериальным давлением. Вместо этого предлагается вызвать врача на дом. О контактах с побывавшими за рубежом людьми нужно сообщить врачу: он назначит анализ на коронавирус, добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор

Новости

В Свердловской области мужчина убил избитую им жену на входе в суд

Ажиотажный спрос на продукты в России начал снижаться

Ажиотажный спрос на продукты в России начал снижаться

В РФ рекомендовали отменить все официальные спортивные мероприятия с 21 марта

Новосибирский вирусолог рассказал о нескольких разновидностях COVID-19

Рубль подешевел к доллару до минимумов за четыре года

Рубль подешевел к доллару до минимумов за четыре года

Досрочный ЕГЭ перенесли на конец июня

Эпидемия коронавируса

Косачев призвал обнулить все санкции в мире из-за коронавируса

Косачев призвал обнулить все санкции в мире из-за коронавируса
Эпидемия коронавируса

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

Карантин введен на золотом руднике "Купол" на Чукотке

Что случилось этой ночью: среда, 18 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');