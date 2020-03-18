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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Большой театр временно перешел на продажу билетов онлайн

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр (ГАБТ) временно приостанавливает продажу билетов в кассах театра.

"На основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 17 марта 2020 г. №363 до особого распоряжения в кассах Большого театра приостанавливается продажа билетов, а также выдача билетов по сертификатам. Продажа билетов осуществляется в электронном виде на сайте театра", - говорится в сообщении пресс-службы ГАБТ.

Ранее в пресс-службе Большого театра "Интерфаксу" сообщили об отмене всех спектаклей и концертов до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

Москва Большой театр

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