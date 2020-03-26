Большой театр впервые в истории покажет в интернете постановки "золотого фонда"

Балеты и оперы можно будет увидеть на YouTube c 27 марта по 10 апреля

Сцена из спектакля "Лебединое озеро" Фото: Пресс-служба Большого театра

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Большой театр впервые в своей истории проведет онлайн-трансляции ранее записанных спектаклей из своей золотой коллекции на канале в YouTube, сообщили в пресс-службе ГАБТ.

Серия трансляций начнется 27 марта с показа "Лебединого озера". По 10 апреля театр покажет также еще оперы "Царская невеста" и "Борис Годунов", а также балеты "Спящая красавица", "Марко Спада" и "Щелкунчик".

Спектакли будут показаны на YouTube в формате "Премьеры" и будут начинаться в 19:00 по московскому времени.

Для каждой трансляции будет доступен режим живых комментариев, а перед "Лебединым озером" зрители смогут собраться заранее и в прямом эфире обсудить предстоящий спектакль вместе с артистами Большого театра - премьером Денисом Родкиным и ведущим солистом Игорем Цвирко.

В Большом пообещали, что географических ограничений для просмотра не будет. Те, кто не успеют посмотреть прямую трансляцию, смогут в течение 24 часов после ее завершения посмотреть запись постановки.

"Как и вся наша страна, как и весь мир, мы оказались в очень непростой ситуации, с которой никогда ранее не сталкивались. Ситуацией, когда пришлось закрыть театр и не показывать зрителям спектакли ни на одной из наших площадок. Терять контакт с публикой, конечно, мы не хотим", - отметил через пресс-службу гендиректор театра Владимир Урин.

Все театры и музеи в России закрылись в марте по распоряжению Минкультуры из-за коронавируса.

Приобщиться на расстоянии к постановке Большого театра впервые стало возможно в марте 1882 года. "Ведомости Московской городской полиции" опубликовали тогда объявление, что посетители квартиры врача Богословского в Леонтьевском переулке по телефону смогут послушать "Риголетто" из Имперторского болшого театра. Доктор провел телефонную линию на свои деньги. На сцене поставили 12 передающих аппаратов системы Белла, а в квартире врача - телефонные трубки. С желающих брали рубль за десять минут прослушивания. Услуга оказалась непопулярной из-за плохого качества звук.