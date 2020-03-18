Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ назвали фальшивкой распространенный в социальных сетях документ о том, что на фоне угрозы коронавируса министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы отдал приказ о введении комендантского часа в Москве.

"Распространённое в социальных сетях изображение якобы "приказа" Минобороны России о "введении комендантского часа" в городе Москве - грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс" в среду.

"Подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе. Вооружённые силы РФ несут службу в обычном режиме", - заявили в Минобороны РФ.