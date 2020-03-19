Что случилось этой ночью: четверг, 19 марта

Самая низкая цена на нефть с 2003 года, первый самолет с россиянами из Черногории, опровержение введения комендантского часа в Москве

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Очередной шаг Саудовской Аравии в ценовой войне с Россией заставил нефтяные котировки пережить новый виток свободного падения. Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures падала на 14,7% - до $24,52 за баррель, самой низкой отметки с 2003 года.

- Посольство РФ сообщило об отправлении первого самолета с россиянами из Черногории. Рейсы запланированы из аэропорта г. Подгорицы на четверг.

- В интернет утекла база данных клиентов столичных ресторанов и магазинов. В открытом доступе оказался сервер с персональной информацией клиентов сервиса "Премиум бонус" - там хранилась информация о посетителях "Му-Му", "Жан-Жак", "Империя пиццы", "Тарелка", "Ташир Пицца", "Грузинские каникулы", "Джон Донн", "Тапчан", "Контакт бар", а также о покупателях магазинов "Органик Маркет", French Kiss, "Добрынинский и партнеры", "Интермода".

- Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве. В ведомстве изображение якобы приказа министерства обороны назвали "грубо слепленной фальшивкой", вброшенной одной из соседних стран. В Минобороны пояснили, что ВС РФ несут службу в обычным режиме.

- Число инфицированных коронавирусом превысило 206 тыс. человек. За истекшие сутки зарегистрировано более 18,5 тыс. новых случаев заболевания, число скончавшихся выросло на 882, до 8764. В Китае число новых случаев составило 34, все эти люди прибыли из-за рубежа. В США, по последним данным, количество инфицированных увеличилось до 8500 человек, во Франции - до 9 тыс. Израиль закрыл границы почти для всех иностранцев, а госдеп приостановил выдачу виз в большинстве стран мира.