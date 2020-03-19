Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

После ограничений по COVID-19 в московском транспорте стало свободнее

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - После введения в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса и перехода школьников и студентов на дистанционное обучение, а многих сотрудников предприятий - на удаленную работу, в городском общественном транспорте наблюдается заметное снижение пассажиропотока.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы рассказали, что меньше стали ездить льготники - студенты, школьники (их стало меньше почти вполовину) и пенсионеры.

"Еще заметили изменения на станциях, где есть офисы крупных компаний, которые вняли просьбе мэра и отправили сотрудников работать по домам. Возлагаем надежды на дальнейшее снижение за счет все большего распространения работы из дома", - сказали в ведомстве.

Личного транспорта стало меньше на 11%. Однако уже третий вечер подряд в городе 8-балльные пробки, так как горожане едут за покупками.

При этом количество поездок на авто каршеринга в последние дни не изменилось, а на такси стали ездить на 10% меньше.

По словам собеседник агентства, такая ситуация позитивно скажется на предотвращении распространения ОРВИ и коронавируса.

Москва

Новости

В мэрии опровергли слухи о совещании по поводу введения в Москве "Плана В"

Актер Кирилл Емельянов стал фигурантом дела об оскорблении полицейского

Общественники Москвы призвали выпустить из СИЗО обвиняемых в нетяжких преступлениях

Общественники Москвы призвали выпустить из СИЗО обвиняемых в нетяжких преступлениях

Главой Мосгоризбиркома избран зампред комиссии Ермолов

"Шереметьево" с 20 марта закроет два международных терминала

"Шереметьево" с 20 марта закроет два международных терминала

Москвичка обжаловала в суде принудительную госпитализацию по коронавирусу

Оперштаб по COVID-19 раскрыл причину смерти пациентки с коронавирусом в Москве

Оперштаб по COVID-19 раскрыл причину смерти пациентки с коронавирусом в Москве
Пандемия коронавируса

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В московские суды до 10 апреля будут пускать только участников процессов

Оперштаб по COVID-19 опроверг информацию о комендантском часе в Москве

Оперштаб по COVID-19 опроверг информацию о комендантском часе в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');