После ограничений по COVID-19 в московском транспорте стало свободнее

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - После введения в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса и перехода школьников и студентов на дистанционное обучение, а многих сотрудников предприятий - на удаленную работу, в городском общественном транспорте наблюдается заметное снижение пассажиропотока.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы рассказали, что меньше стали ездить льготники - студенты, школьники (их стало меньше почти вполовину) и пенсионеры.

"Еще заметили изменения на станциях, где есть офисы крупных компаний, которые вняли просьбе мэра и отправили сотрудников работать по домам. Возлагаем надежды на дальнейшее снижение за счет все большего распространения работы из дома", - сказали в ведомстве.

Личного транспорта стало меньше на 11%. Однако уже третий вечер подряд в городе 8-балльные пробки, так как горожане едут за покупками.

При этом количество поездок на авто каршеринга в последние дни не изменилось, а на такси стали ездить на 10% меньше.

По словам собеседник агентства, такая ситуация позитивно скажется на предотвращении распространения ОРВИ и коронавируса.