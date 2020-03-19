Посещаемость российских кинотеатров упала в два раза на фоне COVID-19

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Посещаемость кинотеатров в России снизилась в два раза на фоне ситуации с коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Фонда кино со ссылкой на ЕАИС.

Среднее количество зрителей за период с 17-18 марта составило 194,6 тысяч человек, хотя обычно это 401 тысяча. Падение по сравнению с понедельником, 16 марта, составило -18%.

В Московском регионе посещаемость упала в 2,8 раза. "17-18 марта число зрителей составило 19,7 тысячи человек (обычно 56,2 тысячи). Падение по сравнению с понедельником -40% (16.2 тысяч 18 марта против 26.9 тысяч 16 марта), сказали в пресс-службе.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом. До 10 апреля запрещается проведение любых досуговых мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта на открытом воздухе с любой численностью участников, а в помещениях -с числом участников более 50 человек.

Кроме того, мировые прокатчики сообщили о переносе выхода в прокат картин "Не время умирать" (новая часть франшизы о Джеймсе Бонде), "Кролик Питер 2", "Мулан", "Новые мутанты", "Оленьи рога", "Форсаж", "Черная Вдова", "Женщина в окне", "Пила: Спираль", "Тихое место 2". Релизы многих из них были запланированы на март-май этого года.