Гидрометцентр пообещал москвичам резкое похолодание и снег в субботу

Как заявил Роман Вильфанд, погода в столице "взяла недельный цикл"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Холодный атмосферный фронт пройдет через Московский регион в ночь на субботу, 21 марта: ожидается небольшой снег, а потом температура значительно понизится, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода взяла недельный цикл. Вы помните, на прошлой неделе после очень теплой погоды в будние дни на выходных было резкое похолодание: в прошлое воскресенье температура была ниже нормы на 2-3 градуса, лег снег. В эти выходные - повторение ситуации", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в пятницу.

В ночь на субботу холодный фронт принесет в Москву облачность и осадки в виде небольшого снега, температура в ночные часы составит -2...-4, по области до -7, ожидается ветер в порывах до 15 м/с.

Утром в субботу в некоторых районах Москвы и области будет лежать тонкий снежный покров - около 1 см, - и будет холодно: днем столбики термометров останутся в районе -1...+1. Тем не менее, небо очистится от туч, будет светить солнце, а ночью будут видны звезды.

Такой же будет погода в воскресенье, 22 марта: около нуля днем, заметный минус ночью и малооблачная погода. Снег, уточнил Вильфанд, быстро растает на солнце.

На следующей рабочей неделе этот режим погоды, продиктованный отрогом антициклона, сохранится: будут морозные и довольно ясные ночи - температура будет опускаться до -7...-10 градусов, однако днем теплое весеннее солнце будет прогревать воздух сначала до +4, затем после среды до +7...9 градусов.