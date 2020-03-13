Гидрометцентр пообещал москвичам "очень некомфортную" погоду в выходные

В ближайшее время в столичном регионе ожидаются снегопады, холод и ветер

Последствия ураганного ветра в Москве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Снегопады, холод и ветер ожидаются в Московском регионе на выходных, немного распогодится лишь к началу следующей недели, сообщил директор Гидрометцентра России Сергей Борщ.

"Не могу вас обрадовать. Ближайшие дни будут очень некомфортными для нас, особенно для жителей Москвы, Подмосковья, Центральной России. По европейской территории страны будут перемещаться несколько очень мощных циклонических образований на северо-восток, в их тылу будет очень интенсивный заток арктического воздуха. Понижение температуры, и мало того, даже установится снежный покров", - сказал Борщ на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу.

По его словам, в ночь на субботу, 14 марта, будет облачно с прояснениями, местами осадки, температура составит 0...+2 в Москве и -1...+4 в Московской области. В течение дня в субботу погода резко изменится: если в первой половине будет около +4...6, то к вечеру резко похолодает до -2, а по области до -6. Дождь к вечеру сменится снегом, на дорогах образуется гололедица, ожидается ветер до 17 м/с. "Поездки лучше совершать в первой половине дня", - заметил метеоролог.

В воскресенье, 15 марта, ночью снегопад продолжится, ветер не утихнет, поэтому местами прогнозируется метель. В Москве в ночные часы будет -6...-4, в центре города -3...-1, в Подмосковье ожидается мороз до -9.

Днем будет хмуро, продолжит идти снег, с учетом прогнозируемого ветра в порывах до 17 м/с местами возможна метель. Температура в Москве составит -5...0. Снегопады приведут к тому, что местами в Московском регионе образуется снежный покров - до 5-10 см.

В понедельник, 16 марта, погода постепенно начнет меняться к лучшему. Снег прекратится, будет облачно с прояснениями. Ночью будет холодно: в Москве -9...-7, по области до -7...-12, но днем столбики термометров в столице поднимутся уже до +3...5, +1...6 по области. Тем не менее, сохранится ветер западной четверти в порывах до 15 м/с. "Потом погода будет постепенно улучшаться", - добавил Борщ.