В фитнес-центрах, спа-салонах и магазинах в Москве зафиксировали отток клиентов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Аналитики зафиксировали отток клиентов в небольших фитнес-центрах, спа-салонах, сувенирных и книжных магазинах в Москве в первые три дня текущей недели.

Продажи в разных сегментах малого бизнеса после введения ограничительных мер в столице проанализировала IT-компания "Эвотор". Аналитики сравнили количество покупок (чеков) в торговых точках с понедельника по среду (с 16 по 18 марта) со средними продажами за эти же дни недели ранее в марте, а также в феврале.

Количество чеков в московских фитнес-центрах упало на 42%, у детских игровых площадок - на 51%, в спа- и массажных салонах - на 41%, в салонах красоты - на 21%. У магазинов по продаже сувениров и подарков за 16-18 марта число чеков упало на 34%, в книжных магазинах - на 50%, в магазинах обуви - на 28%, одежды - на 25%, говорится в сообщении компании.

Кроме того, за три дня этой недели немного снизились продажи в алкомаркетах (на 2%) и в магазинах у дома (на 6%). "Очевидно, что покупательский поток был направлен в сторону гипер- и супермаркетов, а также онлайн-доставки", - отмечает "Эвотор".

Ситуативный всплеск спроса произошел в аптеках, где количество чеков выросло на 14%, в зоомагазинах (рост на 26%), в специализированных продуктовых магазинах (на 14%), что, по мнению аналитиков, было обусловлено желанием людей сделать запасы.

"Эвотор" занимается разработкой решений для автоматизации торговли и внедрением смарт-терминалов оплаты. Акционерами компании являются Сбербанк, сооснователь Qiwi Андрей Романенко и "Атол", один из лидеров рынка кассовых устройств.