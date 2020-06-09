За неделю оборот малого бизнеса в Москве вырос более чем в 1,5 раза

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - С 1 по 7 июня, с тех пор, как в Москве разрешили открыться непродуктовым магазинам и некоторым сервисам, выручка предприятий малого и среднего бизнеса выросла более чем в 1,5 раза, следует из данных оператора онлайн-касс "Эвотора".

Торговый оборот малых и средних предприятий за эти дни вырос до 58% от докризисного показателя (за неделю 2-8 марта). Это на 22 процентных пункта выше, чем за предыдущую неделю (36% за 25-31 мая). Наиболее активно росли продажи одежды, обуви, парфюмерии, косметики, галантереи и стройматериалов, говорится в сообщении компании.

Количество работающих предприятий малого и среднего бизнеса в Москве выросло до 54% от уровня начала марта (рост на 19 п.п. за неделю - с 35% в конце мая).

В первую неделю июня в городе был высокий спрос на товары для отдыха и спорта, товары для дома, ремонта и строительства, свидетельствуют данные "Эвотора".

Так, выручка магазинов стройматериалов за неделю выросла на 97 п.п и превысила докризисный уровень на 66,4%, выручка мебельных магазинов выросла на 79 п.п. за неделю и превысила докризисную на 29,5%. Выручка магазинов снаряжения для активных видов отдыха превысила уровень начала марта на 29,7% (+90 п.п. за неделю), а спорттоваров - на 43% (+74 п.п.). Выручка магазинов инструментов прибавила за неделю 51 п.п. и составила 92,8% от показателя начала марта.

Обороты других сегментов непродовольственной розницы пока далеки от докризисных, но на прошлой неделе стремительно выросли почти с нуля. Выручка магазинов одежды выросла до 54,4% от показателей начала марта (+41 п.п. за неделю), галантерейных магазинов - до 43,3% (+40 п.п.), магазинов обуви - до 38,7% (+33 п.п.), ювелирных магазинов - до 51,1% (+33 п.п.), секс-шопов - до 30% (+14 п.п.), косметики - до 52% (+15 п.п.). Также активно наращивали обороты магазины канцтоваров (+32 п.п., до 60%), товаров для рукоделия (+24 п.п., до 58,9%), нижнего белья (+19 п.п., до 65,9%).

Продажи сферы услуг тоже выросли, хотя и неравномерно. Так, выручка риэлторских компаний выросла на 40 п.п. за неделю и достигла 91,8% от докризисного уровня, страховых услуг - на 17 п.п., до 56%, турагентств - на 20 п.п., до 43,1%, ателье - на 25 п.п., до 75%. Выручка салонов красоты увеличилась на 4 п.п., до 23,2%. Существенный рост этого сегмента в Москве стоит ожидать только с 9 июня - после снятия запрета на работу салонов красоты и парикмахерских, ожидают в компании.

Продажи табачных магазинов увеличились на 25 п.п., до 67,6% от начала марта. Также вырос оборот специализированных продуктовых лавок - на 19 п.п. за неделю, до 77,1%, несетевых супер- и минимаркетов - на 7 п.п., до 51,4%, пивных магазинов - на 4 п.п., до 84,8%.

"Со следующей недели можно ожидать роста оборота салонов красоты", - сказал генеральный директор IТ-компании "Эвотор" Андрей Романенко.

Тем не менее, активность малого бизнеса в Москве по-прежнему существенно ниже, чем в целом по России, отмечает компания. Оборот торговых точек МСБ по России на прошлой неделе достиг 78,4% относительно начала марта (+9,4 п.п. за неделю).

Для анализа использовались данные онлайн-касс "Эвотор" - более 650 000 устройств по всей России. Сравнивалось среднедневное количество онлайн-касс, пробивающих от 1 чека в день, за неделю и среднедневной оборот по этим кассам за неделю. Показатели двух последних недель - с 25 по 31 мая и с 1 по 7 июня - сравнивались с данными за докризисную неделю со 2 по 8 марта.