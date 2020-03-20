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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Власти Москвы напомнили, что связи между COVID-19 и уровнем загрязнения воздуха не найдено

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Связь распространения коронавируса и плохой экологии не доказана, информация, что вирус могут переносить взвешенные частицы в воздухе, ничем не подтверждена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в пятницу.

Пандемия коронавируса

"Всемирная организация здравоохранения не отмечает какую-либо связь загрязнения воздуха взвешенными частицами с заболеваемостью коронавирусом (и вообще вирусами в целом). В настоящее время коронавирус нового типа распространен практически по всему миру. Корреляция между числом заболевших в разных регионах и концентрациями мелких взвешенных частиц отсутствует. Данные о концентрациях мелких взвешенных частиц и количестве заболевших в городах и странах мира доступны", - отмечают в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, например, элементарный скрининговый анализ показывает, что наибольшее распространение коронавируса произошло в китайской провинции Хубэй, а не в Пекине - одном из самых загрязненных взвешенными частицами городов мира. "Или север Италии в противовес Риму - мегаполису с крупной транспортной системой", - сказали в департаменте.

"Информация о том, что вирус могут переносить взвешенные частицы в воздухе, - голословна и ничем не подтверждена. "Бесполезно спорить с тем, что в толпе вирус распространяется быстрее, и что для здоровья важен чистый воздух. Но это два абсолютно не связанных между собой факта", - приводит пресс-служба департамента слова доктора физико-математических наук, заместителя директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Александра Гинзбурга.

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