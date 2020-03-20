МОЭСК изучит возможность внедрения накопителей энергии в Москве и области

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) оценит целесообразность применения накопителей энергии в сетях, следует из закупки компании, опубликованной в единой информационной системе в сфере закупок.

МОЭСК ищет подрядчика, который определит наиболее экономически целесообразные направления развития подобных систем в "крупной городской агломерации" на примере Москвы и области.

Цель закупки - определить экономические, технические и нормативно-правовые условия, при которых можно будет эффективно внедрять накопители в сетевом комплексе МОЭСК, следует из материалов технологического задания. Подрядчик должен будет представить сценарные условия применения накопителей, целевые сегменты рынка, а также концепцию снятия регуляторных ограничений.

Согласно техзаданию, также необходимо будет проанализировать эффективность накопителей в сравнении с традиционными способами увеличения сетевой надежности - строительством непосредственно сетей и применением дизель-генераторных установок. Предполагается, что накопители могут использоваться в качестве замены стройке, резервного источника при ликвидации аварий, а также при критичной нагрузке при крупных мероприятиях, для снижения нагрузки.

При этом речь может идти не о непосредственной закупке МОЭСКом систем накопления энергии, а о приобретении услуги по предоставлению в нужных момент мощности накопителей. Также не исключается и полная замена компанией парка дизель-генераторных установок на накопители.

МОЭСК готова заплатить подрядчику за этот анализ не более 6,6 млн руб. с НДС. Компания принимает заявки до 30 марта, итоги подведут до 23 апреля.

Ранее курирующий стратегию в ПАО "Россети" (головная компания для МОЭСК) Егор Прохоров говорил в интервью "Интерфаксу", что компания хочет заниматься развитием накопителей. " Нам это выгодно: за счет этого мы можем делать резервирование, можем снижать пики потребления. Дайте нам право заниматься передачей электроэнергии, не связывая нас по форме", - отмечал он.

МОЭСК - сетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Основным акционером является ПАО "Российские сети" с долей в 50,9%, у ЗАО "Лидер" - 17,29%, ГПБ - 4,5%, "ОЭК-Финанс" - 5,05%.